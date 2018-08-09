Видеорегистратор заснял взрыв iPhone в машине

Жительница китайского Миньхана случайно засняла на видеорегистратор взрыв iPhone в автомобиле, передаёт The Sun.

Как видно на записи, аппарат издаёт резкий хлопок и испускает пламя и дым. На фоне кричащей хозяйки устройства девайс отлетает ближе к лобовому стеклу автомобиля. Спустя несколько секунд айфон резко воспламеняется и так же резко гаснет. Владелец гаджета не пострадал от взрыва, что не скажешь о приборной панели автомобиля, пишет life.ru.

По словам хозяйки смартфона, до возгорания он лежал на приборной панели машины. Судя по всему, взрыв произошёл из-за перегрева компонентов устройства — отмечается, что в тот день температура на улице колебалась в районе 40 градусов. Обладательница смартфона рассказала, что в момент возгорания аппарат находился не на зарядке, также в нём была установлена относительно новая батарея.