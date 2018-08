У известного молдавского режиссёра Виорела Мардаре диагностировали редкую форму рака

Редкую форму рака диагностировали у известного режиссера и блогера Виорела Мардаре. Ему - 36 лет, шанс победить болезнь есть, но для этого нужно дорогостоящее лечение.

Так в 2013 году Виорел звал людей на марш солидарности с онкологическими больными. Теперь помощь нужна ему, и попросить об этом решили его друзья.



"Виорел тяжело болен, но он всегда был бунтарем и - мы уверены - сможет победить болезнь. Это неподъемная сумма для него и для нас, но она станет незначительной, если поделить ее на множество людей", - сказал журналист Андрей Чиботару.



"Сегодня-завтра нам скажут, какое ему нужно лечение, и начать его необходимо как можно раньше. Для этого и нужны деньги. Нельзя терять ни дня", - сообщила журналистка Дина Заяц.



Снимать короткометражки Виорел начал, еще учась в университете. Его дипломной работой стал разошедшийся в интернете фильм "Discoteca se amână".



Он же - автор ролика "Go on. Fruits of Moldova", набравшего больше двух миллионов просмотров.



Еще одна его работа, полюбившаяся зрителям - ролик "Be Our Guest in Moldova".



Чтобы победить болезнь, Виорелу Мардаре нужно больше ста тысяч евро. Перечислить деньги можно по этим реквизитам. Между тем, в соцсетях развернули целую кампанию под девизом "Viorel Must Go On" В первый же день к ней присоединились сотни людей. И сумма пожертвований растет из часа в час.