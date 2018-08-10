Исполнителя Despacito ограбили на 2 миллиона евро

Исполнивший популярную композицию Despacito пуэрториканский рэпер Daddy Yankee (Рамон Луис Айяла) был ограблен в испанском городе Валенсия. У музыканта были украдены украшения на сумму в два миллиона евро. Об этом пишет Billboard.

Ценные вещи грабители вынесли из его гостиничного номера. Также удалось выяснить, что неизвестный позвонил дежурному администратору отеля, представился именем рэпера и попросил открыть сейф, пишет Корреспондент.

Факт кражи также подтвердили представители артиста. Однако заявлений по этому поводу они делать не стали, как и представители правоохранительных органов.

Известно, что Daddy Yankee в настоящее время находится в европейском концертном туре.