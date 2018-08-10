Популярность любой ценой: 19-летний гонщик из Бельц разыграл свою смерть ради лайков в соцсетях

Насколько опасны люди, готовые на всё ради острых ощущений и лайков в социальных сетях? На днях 19-ти летний бельчанин в погоне за славой опубликовал видеообращение, в котором сообщил о пари с друзьями. Якобы он взялся доехать до Кишинева за 40 минут. А через некоторое время в соцсети сообщили о его гибели. Полиция факт ДТП не подтвердила. Зато сообщила о других интересных подробностях биографии лихача.

"В его отношении за последние два года было составлено 66 протоколов о правонарушениях, открыты два уголовных дела за хулиганство, езду без прав и в состоянии опьянения", сообщил пресс-секретарь ИП Бельц, Евгения Молчанов.

Психологи считают, что у этих людей серьезные проблемы.

"Такие люди хотят непременно стать субъектом для подражания. Они таким образом самоутверждаются и не понимают, что адекватные люди не будут реагировать на подобную фальшь. Люди уже научились фильтровать такую информацию. На такие новости реагируют, только подобные им лица с аналогичными интересами"



Чем опасны эти люди? Тем, что своим примером могут подвигнуть других на подобные подвиги. Или тем, что в порыве все же совершат безумство - и покалечат других.

Психологи рекомендуют родителям следить не только за тем, что делают их дети в реальном мире, но и то, что смотрят в виртуальном. А тем, кто не мыслит свою жизнь без адреналина, советуют заняться спортом или другой полезной деятельностью, передает canal3.