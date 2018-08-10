Правительство обсудит инцидент в летнем лагере, где избили 13 подростков

В правительстве сегодня обсудят инцидент, произошедший в детском летнем лагере в Вадул-луй-Водэ. Там двое несовершеннолетних воспитателя железными прутьями избили 13 подростков.

Накануне вечером госсекретарь министерства образования Анжела Кутасевич приехала в лагерь, однако почти полчаса ее не пускали на территорию, отмечая, что речь идет о частной собственности. Потом все же разрешили.



"Когда я приехала, за воротами были какие-то ребята, в том числе и два подростка. Они вышли за ворота, закрыли их и убежали. Мы, конечно, известили полицию о том, что хотим проверить, что за дети находятся в лагере", - сказала госсекретарь министерства образования Анжела Кутасевич.

Фото: realitatea.md



Госсекретарь обошла территорию, и обнаружила, что кухня и санитарные блоки не соответствуют гигиеническим нормам. Сегодня же прокуроры потребуют предварительного ареста задержанного накануне администратора лагеря.



13 мальчиков пострадали в ночь со вторника на среду в детском летнем лагере. Их избили воспитатели 16-ти и 17-ти лет.





