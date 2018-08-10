Сезон аллергии открыт: в Молдове начала цвести амброзия

Доставляет аллергикам много хлопот и неприятных ощущений и продолжает активно распространяться по территории нашей страны. Речь идет об амброзии, многолетней сорной траве, период цветения которой приходится на август. Ее пыльца вызывает сезонную аллергию.

Люди, страдающие аллергией на амброзию, говорят, что симптомы очень неприятны и схожи на простуду.



По словам врачей, число пациентов, которые обращаются с симптомами аллергии на амброзию, растет с каждым годом.



Пыльца амброзии вызывает клиническую картину поллиноза. В первую очередь страдает слизистая оболочка носа. Врачи рекомендуют обратиться к семейному терапевту или аллергологу.

Амброзия растет везде - на обочинах дорог, в населенных пунктах, в огородах и на полях. Специалисты говорят, что эти растения необходимо уничтожать с корнями.



В Молдове амброзия появились примерно 20 лет назад.

