Инвестиции в сельское хозяйство: с начала года аграриям выделили 400 миллионов леев

Инвестиции в сельское хозяйство благоприятствуют развитию населенных пунктов, создают новые рабочие места и стимулируют молодежь открывать собственный бизнес. Для этого правительство выделяет все больше денег в поддержку сельхозпроизводителей. За семь месяцев этого года аграрии уже получили в качестве субсидий почти 400 миллионов леев. До конца года им выплатят еще 500 миллионов леев.

По данным Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве, до сих пор 221 миллион леев выплатили в качестве задолженности за прошлый год. Получателями стали примерно полторы тысячи фермеров. Еще 170 миллионов выдали почти тысячи фермерам, которые подали заявки на получение субсидий с января по июль.



Из общего числа получателей за помощью к государству обратились 65% владельцы малых сельхозпредприятий, четверть средних, и примерно 8% - крупных.



226 аграриев получили повышенные субсидии на общую сумму три миллиона леев. Многие фермеры деньги направили на посадку плодовых деревьев и приобретение сельхозтехники.



За перые семь месяцев текущего года получатели государственных субсидий открыли свыше 200 новых предприятий и создали почти тысячу новых рабочих мест.



Заявки на получение субсидий будут принимать до 31 октября.





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