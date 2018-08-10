Требовала слишком много денег: Мужчина сымитировал смерть, чтобы избавится от жены

Денни Гонсалез 27-летний житель Гондураса, работающий в Америке, попытался прикинуться мертвым, чтобы избавится от сварливой жены. Супруга мужчины осталась дома, и все время требовала от него денег. Об этом сообщает Mirror.

Мужчина сымитировал смерть, затолкав в нос вату и накрывшись белым покрывалом. Так Гонсалез хотел изобразить себя в морге. Муж снял себя в таком виде, и вместе с фото гроба отправил снимки жене. Причиной смерти мужчина указал рак и астму, пишет Корреспондент.

Рассекретили "мертвеца" его родственники. Они узнали о смерти близкого человека со СМИ в Гондурасе и заподозрили обман, увидев снимки.

Гонсалеза нашли журналисты и он признался, что больше не мог терпеть свою жену. Она якобы требовала все больше денег. Мужчина прислал ей шесть мобильных телефонов, а она утверждала, что все их украли.