Четырнадцать человек заразились кожной формой сибирской язвы в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, сообщили местные власти.
Ранее сообщалось возможном случае вспышки сибирской язвы у овец на одной из скотоводческих ферм уезда Хуанань городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян, передает РИА Новости.
"С 7 августа в некоторых районах провинции были выявлены случаи заражения человека сибирской язвой. В этот раз произошла вспышка эпидемии кожной формы сибирской язвы", — говорится в распространенном сообщении провинциального комитета по вопросам здравоохранения.
"Из 14 пациентов один уже выписался из больницы, 10 человек проходят лечение в Харбине, 2 человека — в городе Цзямусы и один человек — в Цзиси. Состояние пациентов оценивается как стабильное", — отмечается в заявлении.
Власти отмечают, что больше всего человек заразилось этим вирусом в 2010 году – 38 человек. Вспышка этого года сохраняется на уровне 2016, 2017 годов. Власти принимают меры, чтобы не допустить распространения эпидемии.
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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