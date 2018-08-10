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iPhone может стать заменой паспорта
// фото: РИА Новости
12:13, 10 Aug 2018
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Патентное ведомство США опубликовало заявку Apple на возможность использования iPhone в качестве удостоверения личности, подобно паспорту. Для этого компания протестировала технологию на базе RFID (Radio Frequency IDentification ‐ радиочастотной идентификации), при которой через радиосигнал считываются и записываются данные о пользователе. Об этом сообщил сайт Apple Insider.

Заявка Apple "Импорт данных через безопасное соединение" (Document importation into secure element) поступила в ведомство еще 30 марта. В ней описывалась технология передачи зашифрованных данных пользователя iPhone, в том числе паспортных данных и подобных сведений, идентифицирующих личность, через радиочастотную идентификацию, передает 360tv.

В патентной заявке упоминается о том, что электронные паспорта с чипами, на которых хранится множество данных о пользователе, включая имя и дату рождения, могут использоваться таможенной службой на паспортном контроле.

В большинстве случаев патентная заявка предлагает использовать еще не произведенного оборудования, но у Apple компоненты уже в наличии, встроены в iPhone.

"Гаджеты уже оборудованы NFC (Near field communication — технология беспроводной передачи данных между расположенными неподалеку устройствами), и могут содержать данные отпечатка пальца, фото, Touch ID и Face ID и системы аутентификации на основе биометрических данных", — сообщил источник.




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