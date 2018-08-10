Пожар на мебельной фабрике в Комрате, пострадавших нет

В муниципии Комрат произошел очередной пожар на мебельной фабрике, которой руководит супруга нынешнего градоначальника Сергея Анастасова. На месте происшествия работают как минимум пять пожарных расчетов - из Комрата, Чадыр-Лунги и Чимишлии. Точное количество спецмашин неизвестно, поскольку они периодически меняются, пополняя запасы воды.

На месте находятся и представители правоохранительных органов и скорой помощи. Место возгорания оцеплено, людей близко к зданию фабрики не подпускают. По предварительным данным, в результате возгорания рабочие фабрики не пострадали - их успели эвакуировать, сообщает портал Gagauzinfo.MD.



К зданию фабрики был и председатель Народного собрания Владимир Кысса и первый заместитель башкана Вадим Чебан.

В итоге пожар удалось локализовать. К счастью, обошлось без жертв.