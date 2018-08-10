Джеки Чан попал под мощный грязевой поток в Китае

Актер Джеки Чан вместе со съемочной группой попал под грязевую лавину в Китае. В результате инцидента были снесены грузовики и палатки. Снимки с места происшествия актер опубликовал в своем личном блоге.

Известно, что в настоящее время актер снимается в приключенческом боевике Проект икс, выход которого должен состояться в 2019 году, передает Корреспондент.

"Сегодня мы начали съёмки на локации, но погода внезапно изменилась, и мы попали под огромный селевой поток. Несколько наших грузовиков застряли в реке из грязи. Многие члены команды испугались, потому что это произошло внезапно...", - прокомментировал актер свои снимки.

Однако в скором времени на помощь съемочной группе прибыла помощь. Грузовики были отбуксированы в безопасное место.

Фото: jackiechan.com