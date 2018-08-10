Samsung показала умную смарт-колонку Galaxy Home

На презентации новых продуктов Samsung показала новую акустическую систему под названием Galaxy Home. Колонка получила необычный дизайн и виртуального помощника.

Устройство похоже на округлую вазу с тремя металлическими ножками. Сверху колонка оснащена панелью для управления. Система оснащена шестью динамиками с сабвуферами, обеспечивающими объемный звук. Над их разработкой трудились специалисты AKG, пишет Корреспондент.

Главной "фишкой" колонки станет виртуальный помощник Bixby. С его помощью можно будет включить музыку, найти ответы на поставленные вопросы. Samsung обещают оснастить помощника многими функциями аналогичного приспособления на смартфоне. Для распознавания голосовых команд Galaxy Home имеет восемь микрофонов.

Также система сможет управлять другими устройствами в "умном доме". Больше информации о новинке в компании не сообщили.