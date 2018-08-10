В Австралии нашли зубы древней гигантской акулы, которая охотилась на китов

На австралийском пляже в 100 километрах от Мельбурна палеонтологу-любителю Филиппу Маллали в руки попала уникальная находка — элементы челюсти доисторической акулы. Хищник, обитавший в океанах планеты 20–30 миллионов лет назад, в два раза превосходит по размерам современную белую акулу. В рационе хищника были пингвины и небольшие киты.

— Я шёл по пляжу в поисках окаменелостей, повернулся и увидел часть зуба в валуне. Я знал, что это важная находка, которой нужно поделиться с людьми, — цитирует Маллали РИА "Новости."

Старший куратор палеонтологии позвоночных музея австралийского штата Виктория Эрих Фицджеральд подтвердил, что найденные семисантиметровые зубы принадлежат вымершему хищнику Carcharocle angustidens — большой зубчатой узкозубой акуле, ближайшему родственнику мегалодона. Который, в свою очередь, был одной из самых больших акул, когда-либо населявших планету, передате life.ru.