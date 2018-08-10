Нашли через год у любовницы: Житель Урала претворился мертвым, чтобы не платить по кредитам

Житель Курганской области фальсифицировал собственную смерть, чтобы не платить по кредитам и заодно получить миллионную страховку. Теперь "живому мертвецу" грозит до шести лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Мужчина набрал более двух миллионов рублей кредитов, но возвращать их не собирался. Он просто притворился мёртвым, а перед этим застраховал свои жизнь и здоровье сразу в трёх организациях на общую сумму более 4,7 миллиона рублей. К своему плану он привлёк любовницу, пишет life.ru. — Женщина сообщила, что 27 апреля 2017 года мужчина ушёл на рыбалку и не вернулся. Во время поисков на берегу Тобола были обнаружены его вещи: куртка, шапка, удочка и насос, — приводит сообщение прокуратуры "URA.RU". Больше года спустя — в феврале 2018 года — "погибшего" нашли живым и здоровым в доме любовницы в селе Лесниково. В отношении мужчины и его сообщницы возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в сфере страхования", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет.

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