В Бермудском треугольнике нашли затонувший "НЛО"

Охотник за сокровищами Даррел Миклош ищет затонувшие корабли в Карибском море. Недавно Миклош обнаружил под водой причудливое образование, почти полностью скрытое кораллами, возраст которых составляет сотни лет.

Карты, которые он использует в своих поисках, составлены бывшим астронавтом NASA Гордоном Купером, известным своим интересом к проблеме НЛО. В 1960-ых Гордон Купер отправился в космос, где тестировал магнитометр в рамках программы по обнаружению ядерных угроз. Вернувшись на Землю, Купер составил из полученных снимков карту магнитных аномалий, благодаря которой уже найдены десятки затонувших кораблей.

"Ничего подобного я вообще никогда не видел, – рассказывает Миклош. – Из отвесной скалы торчат 15 образований, каждое размером с пушку военного корабля. Я повидал много затонувших кораблей, этот объект не похож ни на один из них".

Исследователи собираются выяснить происхождение объекта, подняв его на поверхность, пишет moya-planeta.

Миклош отмечает: "Гордон верил в инопланетян и рассказывал, что радары в США каждый день засекают объекты, форма и конструкция которых нам неизвестны. Однако, пока исследование не закончено, я предпочту не делать громких заявлений".