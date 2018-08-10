Подруга столкнула нерешительную американку с 18-метрового моста в реку

Пять сломанных ребер и травму легких получила 16-летняя американка Джордан Холгерсон после падения с 18-метрового моста. Вниз девушку столкнула ее подруга, чтобы помочь побороть страх высоты. Запись инцидента, произошедшего в пригороде Ортленда, штат Орегон, 9 августа опубликовал в своем Twitter телеканал ABC News.

Пострадавшая рассказала журналистам, что хотела спрыгнуть в реку после одного из своих друзей. Однако, подойдя к краю, она испугалась. Стоящая рядом с ней подруга решила «помочь» девушке и столкнула ее вниз. В итоге она не успела сгруппироваться и сильно ударилась о воду, пишет Известия.ru.

Сейчас девушка находится в больнице. На лечение уйдет не менее шести недель, но она смотрит на произошедшее с оптимизмом и радуется, что ей удалось выжить. "Я счастлива, что со мной всё в порядке", — сказала она.