Пострадавшая рассказала журналистам, что хотела спрыгнуть в реку после одного из своих друзей. Однако, подойдя к краю, она испугалась. Стоящая рядом с ней подруга решила «помочь» девушке и столкнула ее вниз. В итоге она не успела сгруппироваться и сильно ударилась о воду, пишет Известия.ru.

Сейчас девушка находится в больнице. На лечение уйдет не менее шести недель, но она смотрит на произошедшее с оптимизмом и радуется, что ей удалось выжить. "Я счастлива, что со мной всё в порядке", — сказала она.

