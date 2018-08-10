В штате Теннесси применили смертную казнь впервые за девять лет

В американском штате Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертный приговор. Специальная инъекция была сделана 59-летнему Билли Рэю Айрику, который отбывал наказание в тюрьме Нэшвилла за изнасилование и убийство ребенка.

Мужчина совершил преступление в 1985 году. После того как его приговорили к высшей мере наказания, он несколько раз обращался к суду с просьбой отложить исполнение этого решения. За несколько часов до введения смертельной инъекции американцу отказали в очередной отсрочке, пишет Tennessean.

В прошлый раз в декабре 2009 года в штате Теннесси был казнен Сесил Джонсон, который убил трех человек при ограблении магазина. Всего же с 1916 года к высшей мере наказания там прибегали 133 раза. В ближайшие месяцы местные власти планируют привести в исполнение еще два смертных приговора, пишет Известия.ru.

В настоящее время казнь разрешена на законодательном уровне в 31 американском штате. Она применяется в соответствии с восьмой поправкой к конституции только к вменяемым совершеннолетним людям, совершившим убийства с отягчающими обстоятельствами.