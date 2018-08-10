Родители Мелании Трамп получили гражданство США

Родители первой леди Соединенных Штатов, наконец, стали гражданами этой страны. Клятву верности они произнесли в Нью-Йорке накануне. До сих пор у отца и матери Мелании Трамп, выходцев из Словении, было лишь разрешение на жительство.

По законам Соединенных Штатов, гражданство можно запросить спустя пять лет проживания в этой стране. Родственники граждан США могут получить грин-кард, что называется цепной миграцией. Эту систему Дональд Трамп обещал аннулировать.

В начале года он заявил, что принимать мигрантов в Соединенных Штатах будут путем тестирования, по тому же принципу, что в Канаде или Новой Зеландии. Кроме того, Трамп отменил лотерею грин-кард, благодаря которой житель любой страны мог получить право на проживание в США.