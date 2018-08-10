В Конго число заболевших Эболой превысило 90 человек

Число заболевших смертельным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 90 человек, сообщает в пятницу Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ на 7 августа, Эболой в провинциях Северное Киву и Итури заболело 44 человека. Из них 17 случаев было подтверждено клинически, а 27 считаются таковыми, однако проверить носителей пока невозможно. Еще 47 проб с подозрением на Эболу в настоящее время проходят лабораторное тестирование. Таким образом, общее количество заболевших составляет 91 человек. Из них от лихорадки скончалось 36 человек, передает РИА Новости.

Ранее ВОЗ начала в данном районе вакцинацию против Эболы. Первыми лекарства получили представители руководства региона, а также 40 медицинских работников, которые имели контакты с заразившимися пациентами. Как ожидается, вакцинация возобновится в пятницу.

Исходя из имеющейся информации, ВОЗ пока не рекомендует вводить какие-либо ограничения на путешествия или торговлю с ДРК.







