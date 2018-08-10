В подвалах столичных многоэтажек проводят дезинфекцию

Работы по дезинсекции в подвалах многоквартирных домов, относящихся к муниципальному жилищному фонду Кишинёва, возобновились после месячного перерыва. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства заверяет в том, что специалисты по дезинсекции посетят все находящиеся в их ведении многоквартирные дома, а работы будут завершены к концу августа – началу сентября.

Отвечая на вопрос корреспондента IPN, начальник Отдела благоустройства и санитарного содержания Василе Ефрос сообщил, что на протяжении месяца не было возможности проводить работы по дезинсекции, поскольку Центр общественного здравоохранения Кишинёв, который проводит эти работы, находится в процессе реорганизации. В этих условиях Управление объявило конкурс и заключило контракт на предоставление данных услуг с частным экономическим оператором. Стоимость контракта составляет около одного миллиона леев.



Василе Ефрос отметил, что за период, в течение которого работы по дезинсекции не проводилась, от жильцов поступили многочисленные жалобы на блох и комаров в подвалах. Когда запланированные работы будут завершены, дополнительные меры по дезинсекции будут приняты в тех домах, жильцами которых были поданы жалобы.