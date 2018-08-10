В Великобритании на аукционе The Canterbury Auction Galleries была продана посмертная бронзовая маска лица и кистей рук Иосифа Сталина. Лот ушел с молотка за 17,3 тысячи долларов. Об этом пишет The Daily Express.
Имя нового владельца бронзового лика советского вождя разглашать не стали. Бывшим владельцем маски являлся британец, который якобы обнаружил ее на чердаке своего деда, пишет Корреспондент.
Аукционер Дэн Пондер признался, что испытал определенный шок, когда к нему пришел прежний владелец маски и попросил выставить ее на продажу.
Оценить лот было довольно сложно, однако примером послужила другая маска, которая ушла с молотка в английском графстве Шропшир за сумму около 6 тысяч долларов.
Для аукционеров стал сюрпризом тот факт, что данная маска была продана за значительно большую сумму.
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