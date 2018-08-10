Мастера салона красоты побили палками недовольных клиенток в Нью-Йорке. ВИДЕО

Настоящая битва развернулась в одном из салонов красоты в Нью-Йорке из-за того, что девушке не понравилась работа мастера-бровиста, и она отказалась платить за оказанную услугу. В итоге работница набросилась на недовольную клиентку и начала избивать ее палкой.

Всё происходившее сняла на видео другая клиентка, которая позже выложила ролик в Facebook.

Как видно на кадрах, разозлившаяся работница салона красоты била отказавшуюся платить девушку по спине. Сперва та пыталась отвечать, но в итоге просто сбежала, пишет Известия.ru.

За избитую девушку вступилась другая посетительница, на которую также обрушилась волна ударов.