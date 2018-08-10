Marvel уговаривает Disney вернуть режиссера "Стражей галактики"

Американские студии Marvel Studios и The Walt Disney Company ведут переговоры о возвращении режиссера двух частей фильма "Стражи галактики" Джеймса Ганна. Об этом 9 августа сообщает издание Deadline.

Представители Marvel пытаются убедить руководство своей компании-основательницы в необходимости восстановления в должности уволенного режиссера, передает Известия.ru.

Издание со ссылкой на источники утверждает, что конфликта между сторонами нет. Просто Marvel не могла проигнорировать мнение большинства актеров фильма, которые выразили поддержку Ганну.

В июле этого года The Walt Disney разорвала контракт с известным мультипликатором из-за оскорбительных сообщений в Twitter, которые он написал задолго до сотрудничества со студией. В соцсетях режиссер размещал сообщения на темы педофилии, изнасилований и теракта 11 сентября 2001 года, написанные в саркастичной манере.

Позднее оказалось, что Ганн не нарушал условий соглашения с компанией и теперь может рассчитывать на крупную компенсацию в связи с разрывом контракта.

В конце июля актеры фильма написали открытое письмо в поддержку Ганна. Режиссера поддержали Зои Салдана, Крисс Пратт, Бредли Купер, Дэйв Батиста, Вин Дизель и другие звезды франшизы.

Две части кинокартины «Стражи галактики» собрали в прокате $773 млн и $863 млн соответственно.