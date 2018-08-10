Унесли сейф с деньгами из платежного терминала: Пятерых уроженцев Гагаузии задержали за грабеж

Пятерых мужчин задержала полиция по подозрению в грабежах и кражах. По данным полиции, первое преступление молодчики совершили в марте. Они унесли сейф с деньгами из платежного терминала, установленного в здании Госуниверситета.

Спустя несколько месяцев подозреваемые решились на грабеж нескольких обменных пунктов. Они были в балаклавах и перчатках, работали быстро, используя инструменты для вскрытия сейфов. В машине, которая их увозила с мест преступления, было несколько поддельных регистрационных номеров, чтобы сбить со следа полицию.



Ущерб от преступной деятельности группировки составляет почти 550 тысяч леев. Во время обысков в домах подозреваемых следователи обнаружили несколько мобильных телефонов, сим-карт, а также деньги в различной валюте.



Накануне главаря группировки арестовали, одного его подельника задержали в Германии, еще троих - в нескольких районах нашей страны. Все задержанные - выходцы из Гагаузии. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.





