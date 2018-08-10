Ученые выявили главный механизм старения

Ученые из Великобритании выяснили, что механизм старения круглых червей связан с работой нежелательных генов, а не с возрастным износом организма. Аналогичный механизм, по их словам, присутствует и у людей.

Авторами открытия стали ученые из Ланкастерского университета, Университетского колледжа Лондона и колледжа Квин Мэри, пишет Известия.ru.

В статье EurekAlert!, опубликованной 9 августа, специалисты отметили, что с возрастом нарушается гомеостаз (саморегуляция) организма. Это обусловлено тем, что процессы, характерные для молодого развивающегося организма, не прекращаются в позднем возрасте.

В результате возникают такие заболевания, как деменция, рак, нарушения сердечно-сосудистой системы и другие.

В своем исследовании ученые проанализировали процесс старения у нематод (Caenorhabditis elegans), которые живут 2–3 недели.

Оказалось, что одну из главных ролей в этом процессе играют гены, кодирующие белки, которые участвуют в аутофагии (механизм избавления от всех выполнивших свою роль клеточных компонентов — iz.ru).

Специалисты установили, что в позднем возрасте аутофагия вызывает ухудшение состояния кишечника и приводит к смерти.

Подобные процессы, когда продолжение развития организма приводит к вредным последствиям и старению, наблюдаются и у людей.

«У женщин, например, после менопаузы процесс вымывания кальция из костей, который влияет на образование грудного молока, может привести к развитию остеопороза, остеоартрита», –– пояснили учение.