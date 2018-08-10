Немецкие пилоты Ryanair начали однодневную забастовку

Пилоты немецкого подразделения ирландской авиакомпании Ryanair начали однодневную забастовку 10 августа.

Из-за стачки лоукостеру придется отменить 250 рейсов. Под удар могут попасть 55 тыс. пассажиров, 42 тыс. из них — жители Германии, сообщает ТАСС.

Накануне стало известно, что однодневные забастовки планируются также в отделениях в Ирландии, Швеции, Бельгии и Нидерландах, что скажется на более чем 400 рейсах. 8 августа прошла стачка в Швеции.

Главным требованием сотрудников авиакомпании является повышение зарплаты и улучшение условий труда. Пилоты борются за право на договорную пенсию, компенсацию по болезни и установление графика рабочего времени.

Лоукостер Ryanair работает в 33 странах, обслуживая более 1,8 тысячи направлений. В компании работают свыше 11 тыс. человек.

На данный момент авиаперевозчик испытывает тяжелые финансовые времена. Руководство компании пригрозило сотрудникам кардинальными мерами в случае продолжения забастовок, однако согласилось пойти на ряд уступок, пишет Известия.ru.