Онлайн-знакомства раскрыли механизмы привлекательности

Специалисты составили "рейтинг притягательности", основанный на данных сайтов для онлайн-знакомств. Опубликован он был в журнале Science Advances, пишет TNW.

Благодаря данным различных ресурсов оказалось возможным выяснить, какие черты делают людей более привлекательными, передает Корреспондент.

В данном контексте притягательность выявляется количеством сообщений, которые получают люди в онлайн-приложениях знакомств.

В итоге было установлено, что люди активно влюбляются в тех, кто, по меньшей мере, на 25 процентов привлекательнее.

При этом мужчины чаще пишут первыми, в то время, как женщины отвечают с меньшей вероятностью. Однако если человек нравится получателю сообщения, он ответит в любом случае, что бы тот не написал.

Также специалисты установили, что девушки преимущественно хотят познакомиться с состоявшимися мужчинами, имеющими высшее образование и бизнес. Однако отдают предпочтение тем, кто младше 50. Что касается мужчин, то для них самый привлекательный возраст - 18 лет.