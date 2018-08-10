В Итали предотвратили "кражу века": муравей не смог утащить из магазина огромный бриллиант для королевы муравейника. ВИДЕО

В Италии удалось предотвратить "кражу века" - похититель не смог утащить из ювелирного магазина бриллиант, такой он был огромный и тяжелый.

Процесс дерзкого ограбления ювелирного магазина в Италии смог заснять на видео очевидец.

Похитителем оказался муравей, который несмотря на свои крошечные размеры, упорно пытался утащить бриллиант. Тяжелый драгоценный камень мотал насекомое из стороны в сторону, лапки муравья подкашивались, но он упорно нес над головой камень, превышающий его размеры в несколько раз, пишет newsru.

Но сотрудники магазина не дали преступлению свершиться - в итоге муравья лишили его тяжелой ноши.

Зачем муравью понадобился бриллиант - загадка. Но, очевидно, что королева его муравейника (она же пчелиная матка) была бы несказанно рада, подмечает Il Mattino.





