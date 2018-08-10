Продавали наркотили через Telegram: В Молдове задержали группу наркоторговцев

Обезврежена группировка наркоторговцев. За полтора года она продала в нашей стране психотропных веществ на девять миллионов леев. Слежку за участниками группировки вели шесть месяцев.

Химические наркотики преступники получали из Китая. Отработали два способа доставки.



"Наркотики доставляли либо почтовыми посылками, либо микроавтобусами международных рейсов. Знали ли водители, какой груз перевозят, предстоит установить", - рассказал прокурор Лилиан Бакалым.



Продавали наркотики через закрытую группу в мобильном приложении "Телеграмм".



Клиент переводил деньги через терминал в электронный кошелек, а затем получал координаты и фотографию места, где были спрятаны наркотики.



Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам выявила 160 электронных кошельков и обнаружила девять банковских карт, некоторые из которых были открыты на людей, страдающих психическими заболеваниями.



"Полученные доходы позволяли членам группировки вести роскошный образ жизни и покупать дорогие вещи. Внушительные суммы они конвертировали в биткоины", - добавил начальник управления НИР Алексей Бакош.



Двое из четверых участников группы наркоторговцев задержаны. Им грозит до 20 лет лишения свободы.





