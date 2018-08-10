Ferrari представит новый суперкар

Ferrari 17 сентября представит новый суперкар, тизер которого был опубликован в специальном разделе сайта автопроизводителя. Доступ к нему имеют только постоянные клиенты компании, сообщает Autonews.

О новинке пока известно лишь то, что она имеет индекс F176. Предположительно, в ее основу ляжет модель 812 Superfast, которую представили на Женевском автосалоне в марте прошлого года.

Эта машина имеет атмосферный 6,5-литровый двигатель V12 с мощностью в 800 л.с., семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями, а также она способна разгоняться до 100 км/ч за 2,9 сек, пишет Известия.ru.