Ferrari 17 сентября представит новый суперкар, тизер которого был опубликован в специальном разделе сайта автопроизводителя. Доступ к нему имеют только постоянные клиенты компании, сообщает Autonews.
О новинке пока известно лишь то, что она имеет индекс F176. Предположительно, в ее основу ляжет модель 812 Superfast, которую представили на Женевском автосалоне в марте прошлого года.
Эта машина имеет атмосферный 6,5-литровый двигатель V12 с мощностью в 800 л.с., семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями, а также она способна разгоняться до 100 км/ч за 2,9 сек, пишет Известия.ru.
Комментарии
- Хакеры нашли способ остановить сердце через кардиостимулятор
- Samsung показала умную смарт-колонку Galaxy Home
- iPhone может стать заменой паспорта
- Xiaomi перестанет выпускать смартфоны
- iPhone 9 и X Plus появились на видео
- Уязвимость WhatsApp позволяет менять чужие сообщения
- Смартфонам предрекли массовое подорожание из-за iPhone X
- "Пирог" от Google: состоялась официальная презентация Android 9 Pie
- Корейские ученые разработали наносимые на кожу микрофон и динамик
- В Китае создали искусственную цветную электронную кожу
- Пожарные на руках вынесли щенка из охваченного огнем дома в Испании
- В Риме две группы туристов устроили потасовку из-за селфи
- Хакеры нашли способ остановить сердце через кардиостимулятор
- В помощь молдавскому режиссеру и блогеру Виорелу Мардаре уже собрали 88 тысяч евро
- Неизвестный открыл стрельбу на востоке Канады, есть погибшие
- Убивал одну за другой: появились подробности страшного убийства в Сороках
- У известного молдавского режиссёра Виорела Мардаре диагностировали редкую форму рака
- "Здоровье детей важнее всего": Павел Филип потребовал принять меры против распространения кори
- Видеорегистратор заснял взрыв iPhone в машине
- Любовница мужа Ани Лорак пригрозила блокировать хайтеров
- Наталья Морарь: содержание ТV8 - на пенсии бабушек, шикарный отдых - на широкую ногу
- Смотри, как представителей ПДС, ЛДПМ и ППДП выгнали из Оргеева
- Румынская авиакомпания отказалась летать в Одессу
- Zombie Boy перед смертью оставил таинственное послание в соцсетях
- Кишиневский суд определил меру пресечения для фигурантов дела "Томограф-2"
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День в целом благоприятен. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет отмечен высокой активностью. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для деловых начинаний. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с начальником.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com