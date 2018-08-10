Граждане Молдовы стали чаще использовать банковские карты

Число операций с банковскими картами выросло во втором квартале года по сравнению с первым более чем на миллион. Это 10 процентных пунктов.

В Молдове владельцы карт предпочитают снимать денежные средства со счета и расплачиваться наличными. По данным НБМ, в апреле-июне банкоматы выдали более 11 миллиардов леев. С банковских карт было оплачено товаров и услуг на общую сумму свыше полутора миллиардов леев. Это на семь процентных пунктов больше, чем в первые три месяца года.



Между тем за рубежом наши соотечественники чаще производят оплату с карт. Во втором квартале они сняли сумму, эквивалентную 170 миллионам леев, а оплатили с карт товаров и услуг на миллиард 200 миллионов.



Иностранцы, посещающие нашу страну, сняли с банковских карт более 940 миллионов, а оплатили товаров и услуг на 919 миллионов.



В Молдове в обращении находится свыше миллиона 800 тысяч банковских карт и действуют 1110 банкоматов. Во втором квартале число выданных банковских карт сократилось на полторы тысячи.





