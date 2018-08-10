В помощь молдавскому режиссеру и блогеру Виорелу Мардаре уже собрали 88 тысяч евро

В помощь режиссеру и блогеру Виорелу Мардаре, у которого диагностировали агрессивную форму рака, собрали больше 88 тысяч евро. На призыв друзей Виорела откликнулись множество людей, в том числе председатель парламента Андриан Канду и министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Режиссер поблагодарил всех за участие.

"Я не думал, что вокруг столько любви", - написал он в фейсбуке.

Виорелу Мардаре - 36 лет. Ему необходим курс лечения в клинике в Германии. Нужно на это больше ста тысяч евро. Сбор денег продолжается.



Прославился Виорел как автор роликов, продвигающих туризм в Молдове. Его работы набрали миллионы просмотров в YouTube.