В Теленештском районе мужчину подозревают в изнасиловании восьмилетнего племянника

В Теленешстком районе 34-летнего мужчину подозревают в изнасиловании восьмилетнего племянника. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вчером в доме ребенка, в то время как его родители находились на работе.

Полицейские получили анонимный звонок от человека, который рассказал им о случившемся.

В ходе следствия ребенок сказал, что в прошлом месяце 34-летний дядя разделся перед ним и подверг действиям сексуального характера.

Результаты судебной экспертизы определят, говорил ли ребенок правду.

По этому случаю возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.