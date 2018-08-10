В лесу США нашли старый гастрольный фургон Aerosmith

В лесу американского штата Массачусетс был найден микроавтобус 1964 года выпуска, который принадлежал музыкантам из группы Aerosmith.

На этом автомобили группа гастролировала по стране. Об этом сообщает CBS News.

Найденный фургон относится к тому времени, когда Aerosmith были еще не популярны и выступали за гроши или вообще бесплатно. За 40 лет в лесу автомобиль серьезно поржавел.

Владелец земельного участка, где нашли фургон, рассказал, что приобрел землю у кого-то, кто тогда имел отношение к Aerosmith, пишет Корреспондент.