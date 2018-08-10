В Харькове пьяная медсестра оскорбляла и таскала детей за волосы

В харьковском отделении Охматдета медсестра пришла на работу навеселе и побила ребенка. Она схватила ребенка за волосы и потащила мыть голову, говорится в сюжете ТСН.

Напуганные дети рассказывают, как уже под вечер медсестра начала вести себя очень странно - ругалась в палате, а затем одну из девочек таскала за волосы, передает Корреспондент.

Отмечено, что дети позвонили родителям, обеспокоенные родственники примчались в больницу и поняли, что медработница выпила прямо на рабочем месте, а без полиции дело решить не удастся.

"Однако даже отряд патрульных не сразу успокоил медсестру. Женщина была агрессивной, бросалась вещами и угрожала присутствующим. Родители написали на медсестру заявление, копы забрали медицинскую работницу в участок", - говорится в сюжете.