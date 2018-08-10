Звезду "Бегущего по лезвию" объявили в розыск из-за кражи

Актрису Шон Янг, которая сыграла Рейчел в культовом фильме "Бегущий по лезвию" 1982 года, объявлена в розыск по делу о краже. Об этом сообщает TMZ.

Звезду фильма Ридли Скотта подозревают в краже из магазина двух ноутбуков Apple и программного оборудования для видеомонтажа. Сумма ущерба составляет 12 тысяч долларов. Шон Янг опознали по видеокамерам. Вместе с ней разыскивают и некоего мужчину, пишет life.ru.

По данным TMZ, раньше актриса в этом магазине, но позже ее уволили. Причина не сообщается.