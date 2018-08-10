Рейдер Вячеслав Платон признаётся без зазрения совести, что хотел положить страну на лопатки за счёт кражи миллиарда и сбить ее с европейского курса, но был остановлен правительством

Предприниматель Вячеслав Платон, известный как рейдер номер один в СНГ, признает, что напрямую участвовал в "краже миллиарда". Без всякого стеснения он говорит о том, как добивался разрушения и банкротства страны, а также о том, как мешал западным устремлениям народа.

Более того, посредством кражи миллиарда Платон планировал умный государственный переворот, чтобы сменить власть в Молдове и привести к руководству страны анти-европейские силы. Однако, все его дьявольские планы были разрушены правительством благодаря правоохранительным органам – факт, признанный самим райдером.

Портал расследований Zeppelin.md опубликовал в статье аудиозапись, отправленную одним из адвокатов Платона, представляющую по существу самодонос Вячеслава Платона. Согласно Zeppelin, экспертиза записи, которая, судя по всему, была сделана во время встречи Вячеслава Платона со своими адвокатами, подтвердила, что запись – настоящая, без элементов монтажа, а голос аудиозаписи принадлежит Вячеславу Платону.

Таким образом, предприниматель гордо признает, что атаковал банковскую систему Молдовы, и заявил, что мог сделать так, чтобы к банкоматам больше не было доступа, чтобы банки прекратили работу, люди не могли получать деньги из-за границы, но этого не случилось только из-за некомпетентных посредников, которые у него были на тот момент. Платон говорит своим адвокатам не только о своих действиях, но и о последствиях для Молдовы. Похоже на то, что он прекрасно осознает, какую цель имеют координируемые им атаки на финансово-банковскую систему Молдовы, как элемент "российского ландромата", хладнокровно описывая его последствия - крах экономической системы и, наконец, поставленную на колени страну.

Платон говорит, что банки должны были быть закрыты, а банкоматы – заблокированы. В итоге это бы означало банкротство не только финансово-банковской системы, но и бюджетный, социально-экономический и политический паралич страны. Выплата пенсии и других социальных платежей, зарплат бюджетникам были бы заблокированы. Счета частных предприятий больше не смогли бы обслуживать молдавские банки, таким образом, были бы остановлены все экономические операции, в том числе, выплата зарплат сотрудникам частного сектора. Кроме того, были бы парализованы все внешнеэкономические транзакции, соответственно, импорт товаров широкого потребления.

В результате всего за несколько недель произошли бы многократное обесценивание национальной валюты, симметричная инфляция на несколько сотен процентов и исчезновение продовольственных продуктов первой необходимости с полок магазинов. Это всего лишь несколько элементов, которые могут описать пропасть, на краю которой находилась Молдова.