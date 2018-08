"Завораживает каждый раз. Интересно, что думали ранние исследователи, когда они впервые увидели полярное сияние, даже не представляя, что это", - отметил он в комментарии к фото, пишет Корреспондент.

Известно, что полярное сияние наблюдается, как правило, в полярных регионах Земли. Возникает оно в результате столкновения в верхних слоях атмосферы заряженных частиц солнечного ветра.

Mind-blowing, every single time. I wonder what early explorers thought when they first saw an aurora without ever having heard about it... #ExploreFarther #Horizons pic.twitter.com/A9i8jfF6nZ