"Завораживающее" северное сияние сняли с МКС

Немецкий астронавт Александр Герст опубликовал на своей Twitter-сранице снимки северного сияния. Сделаны они были через иллюминатор Международной космической станции.

"Завораживает каждый раз. Интересно, что думали ранние исследователи, когда они впервые увидели полярное сияние, даже не представляя, что это", - отметил он в комментарии к фото, пишет Корреспондент.

Известно, что полярное сияние наблюдается, как правило, в полярных регионах Земли. Возникает оно в результате столкновения в верхних слоях атмосферы заряженных частиц солнечного ветра.