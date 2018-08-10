Полсотни звезд наклеили на Аллее славы в честь Трампа

На Аллее славы Голливуда уличный художник-аноним наклеил порядка 50 звезд в честь президента США Дональда Трампа. Акция стала ответом на недавнее уничтожение настоящей звезды киркой. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Известно, что за неделю до этого совет Западного Голливуда поддержал предложение убрать звезду Трампа с Аллеи славы. Это связано с сообщениями о якобы плохом обращении главы США с женщинами, передает Корреспондент.

В то же время сторонники Трампа заявили о том, что на Аллее славы есть много звезд, принадлежащих мужчинам, которые были уличены в домогательствах.

Художник-аноним заявил, что у случае, если имя президента Трампа уберут с Аллеи, появятся 30 других звезд с именем президента США.

По информации издания, на изготовление наклеек со звездами активист потратил порядка тысячи долларов.