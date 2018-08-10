Ученые доказали пользу соли для здоровья

Умеренное потребление соли полезно для здоровья, так как понижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты из Института исследований здоровья населения в Канаде, сообщает журнал Lancet.

— Наше исследование, как и другие работы, показывает, что при умеренных уровнях потребления натрий может быть полезным для здоровья сердца и сосудов и становится опасным при очень высоком или очень низком уровне, — цитирует издание Эндрю Менте.

По данным Всемирной организации здравоохранения, суточная доза натрия должна ограничиваться двумя граммами, что равно пяти граммам привычной нам соли. У тех, кто употребляет больше, есть риск повышения давления и возникновения инфаркта, передает life.ru.

Учёные в ходе исследования доказали, что норму не соблюдает никто из испытуемых из 18 стран, но больше всего соли едят в Китае (12,5 грамма в сутки) — там популярен соевый соус.

Чтобы больше узнать о зависимости развития различных заболеваний от употребления соли, исследователи на протяжении восьми лет наблюдали за пищевыми привычками и здоровьем более 90 тысяч человек из 18 стран мира — изучали анализы их мочи, замеряли рост и артериальное давление.

Эксперимент показал, что ни в одном из сообществ не соблюдают норму употребления соли — средний показатель составил 4,77 грамма. При этом вред здоровью угрожал только тем, кто употреблял более пяти граммов.

В частности, учёные доказали, что повышенное артериальное давление и риск инсульта связаны с повышенным употреблением соли. При этом при соблюдении нормы натрий, наоборот, понижал риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже общие показатели смертности.