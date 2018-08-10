Из выброшенных в поле яиц вылупился выводок цыплят

Жители Минской области Белоруссии наткнулись на сотни выброшенных в поле яиц, из которых из-за жары начали вылупляться цыплята. Сюжет об этом опубликовал телеканал ОНТ.

Выяснилось, что яйца в поле выбросили сотрудники расположенной неподалеку 1-й Минской птицефабрики. Предприятие решило вместо утилизации яиц удобрить ими почву на полях. Однако из-за палящего солнца из яиц начали вылупляться птенцы.

Как отмечает ОНТ, после инкубационного периода вылупившихся из яиц цыплят отправляют на производство, остальные же считаются браком, их необходимо уничтожить — заполненный яйцами контейнер должен был отправиться на завод по утилизации отходов, но этого не произошло. Подчеркивается, что использование отходов в качестве удобрений предусмотрено технологическими нормативными актами.

Прибывший на поле сотрудник птицефабрики признал, что технологический регламент был нарушен, и пообещал разобраться в произошедшем, передает lenta.ru.