В детских лагерях отдыха пройдут строгие проверки

В детских лагерях по всей стране пройдут строгие проверки. Такое решение приняли после происшествия в лагере "Trandafirul" в Вадул-луй-Водэ, где воспитатели избили детей. Выявили там и множество других нарушений. Обсудили их на заседании правительственной спецкомиссии. Госсекретарь министерства образования Анжела Кутасевич побывала в лагере вчера вечером. Ее долго не хотели пускать, заявляя, что это частная собственность.

"Я ждала 40 минут, пока мне открыли ворота. Я осмотрела все помещения, кухню, санитарные блоки, и увиденное меня возмутило. Все - в ужасном состоянии. Кругом горы мусора, сплошная антисанитария. Лагерь нужно было закрыть еще до происшествия".

Напомним, в ночь на среду в лагере "Trandafirul" двое воспитателей - 16-ти и 17-ти лет - напились и избили детей. Они ворвались к ним в спальню, и стали бить, чем попало. В ход пошли даже железные прутья. Пострадали 13 подростков. Администратор лагеря задержан - прокуроры требуют для него предварительного ареста.