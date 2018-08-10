"Доктор для тебя": Больше трех тысяч жителей сел прошли бесплатное медицинское обследование

Почти три тысячи человек прошли бесплатное обследование за первую неделю кампании "Доктор для тебя". В Криуляны и Фалешты отправили спецмашины, оснащенные радиологическим оборудованием. Флюорографию там прошли больше 1700 человек.

Больше тысячи жителей сел попали на прием к эндокринологу, офтальмологу, неврологу и кардиологу. Двум женщинам в прединфарктном состоянии вовремя оказали помощь. Больше 120-ти детей из Хынчешсткого района прошли осмотр у стоматолога.

На следующей неделе врачей отправят в Кагул и Кантемир. Кампанию "Доктор для тебя" запустили по инициативе премьер-министра Павла Филипа.