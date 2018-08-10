Страшная авария под Запорожьем: шестеро погибших

В Запорожской области на трассе в районе села Каменское в пятницу, 10 августа, столкнулись КамАЗ и маршрутка. В результате аварии погибли шесть человек: пятеро детей и один взрослый, сообщает сайт города Запорожья.

По предварительной информации КамАЗ ехал в сторону Васильевки, а маршутка - в направлении Запорожья. У грузового авто, по одной из версий, отказало рулевое управление, и он на полной скорости врезался в маршрутку, пишет Корреспондент.

Сообщается, что в результате удара маршрутка перевернулась и загорелась.

На месте происшествия работают медики, сотрудники ГосЧС и полиции. Подробности случившегося будут известны позже.