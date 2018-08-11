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Илан Шорл считает, что Вячеслав Платон признал за собой вину
https://ru.sputnik.md/moldova/20171224/16336940/shor-protiv-kroll.html
10:49, 11 Aug 2018
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Мэр города Оргеев Илан Шор считает, что олигарх Вячеслав Платон признал свое прямое участие в организации «кражи миллиарда» из Молдовы.

«Человек признал вину. Только глупец будет дальше верить в то, что говорит Kroll. Спасибо, Слава, ты поступил, как мужчина», – написал Илан Шор в Фэйсбуке.
«Наконец-то подтвердилось, что Платон собирался заблокировать и разрушить всю банковскую систему нашей страны. Если бы это произошло, то буквально через несколько дней у нас бы началась Гражданская война и приход к власти Ренато Усатого вместе с его сподвижниками. Над этим планом Платон работал не один месяц», - написал Шор.

Напомним, приговоренный к сроку олигарх Вячеслав Платон, известный как рейдер номер один в СНГ, признается, что напрямую участвовал в «краже миллиарда». Портал расследований Zeppelin.md выложил аудиозапись, отправленную одним из адвокатов Платона, на которой олигарх признается, что планировал госпереворот, чтобы к власти пришли антиевропейские силы. На аудиозаписи Вячеслав Платон утверждает, что атаковал банковскую систему Молдовы. Более того, как отмечает цитируемый источник, Платон хвастается тем, что мог заблокировать банки, чтобы люди не могли получить деньги из-за границы. Далее Платон хладнокровно описывает последствия, которые могли быть: крах экономической системы Молдовы и, наконец, страна, на грани банкротства.
Это бы означало бюджетный, социально-экономический и политический паралич всей страны. Счета частных предприятий больше не смогли бы обслуживать молдавские банки, таким образом, были бы остановлены все экономические операции, в том числе, выплата зарплат сотрудникам частного сектора.
К счастью, дьявольские планы Платона были разрушены правительством благодаря правоохранительным органам – факт, признанный самим райдером, читать далее http://www.allmoldova.com/ru/news/ilan-shor-o-samodonosie-viachieslava-platona-chieloviek-priznal-svoiu-vinu




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