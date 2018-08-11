Прекращение деятельности группы „Ask a doctor” показывает готовность к диалогу

Прекращение деятельности группы „Ask a doctor” не является акцией протеста, а показывает готовность к диалогу для улучшения медицинской системы Молдовы. Такое заявление сделал врач Михай Стратулат в своей публикации в Фэйсбуке.

«Уточняю: группа „Ask a doctor” была закрыта не в знак протеста с моей стороны, а по объективным причинам. Все, что имеет начало, имеет и конец, а этот конец – новое начало, детали которого раскрою позже. В то же время, констатирую, что наши мессаджи о ситуации в определенных больницах вызвали резонанс, на них отреагировал и премьер-министр Павел Филип, а также министерство здравоохранения и другие государственные учреждения. Уверен, что система здравоохранения будет реформирована, и многое изменится к лучшему, в том числе, в результате моих жалоб», - написал Михаил Стратулат.

Медик утверждает, что является адептом конструктивных обсуждений, целью которых является улучшение медицинского обслуживания.

«Я – адепт конструктивных и результативных дискуссий, без протестов, представляющих собой последнюю форму попытки изменить ситуацию. Анализ, диалог – самые эффективные способы поставить правильный диагноз медицинской системе и осуществить необходимые изменения. Я постараюсь подставить свое плечо, чтобы мы улучшили ситуацию в сфере здравоохранения. Кстати, я рад, что меня пригласили в министерство, и что я ознакомился с отчетом специальной Комиссии, которая расследовала ситуацию в нескольких больницах. Только посредством цивилизованного диалога мы сможем двигаться вперед, а медицинская сфера страны станет продвинутой, ориентированной на потребности граждан, - добавил Стратулат, читать далее http://www.allmoldova.com/ru/news/doktor-mikhai-stratulat-ia-iavliaius-adieptom-konstruktivnykh-i-riezul-tativnykh-obsuzhdienii-biez-protiestov