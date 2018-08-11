В Молдове появится больше зарядных станций для электромобилей

15 зарядных станций для электромобилей поставят в ближайшее время на дорогах страны. Сейчас такая станция в Молдове одна - в Кишиневе, а число электромобилей растет.

"Полная зарядка занимает 10-12 часов. Многое зависит от конструкции автомобиля, одни заряжаются быстрее, другие медленнее. Чем выше скорость, тем быстрее разряжается аккумулятор", - говорит автоэксперт Игорь Чебан.



Проект развития инфраструктуры для электромобилей поддерживает и министерство экономики, и экологи.



"Это позволит снизить уровень загрязнения воздуха. Нужно создать условия для велосипедов, мопедов, а для электромобилей нужны не только станции, но и парковки", - отметил эколог Тудор Козарь.



"В городе станет чище и тише - снизится уровень выхлопов и шума. Зарядные станции нужны на национальных трассах, ведущих в Румынию и Украину. Стоимость будет рассчитываться на киловатт-часы плюс небольшой комиссион для оператора", - рассказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



Сейчас в Молдове зарегистрировано 86 электромобилей и более 7 600 гибридных машин.