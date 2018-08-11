Разработаны новые требования к работе служб такси

В Молдове почти 15 тысяч жителей, страдающих нарушениями опорно-двигательного аппарата. А вот такси для таких - особенных - пассажиров можно пересчитать по пальцам одной руки. Они есть лишь у двух операторов.

Рабочая группа правительства под руководством премьер-министра разработала новые требования для служб такси, в соответствии с которыми они теперь обязаны иметь машины, адаптированные для перевозки людей с ограниченными возможностями.



"Это отличная идея, которую очень давно надо было реализовать. Мне нужно регулярно ездить в поликлинику или в Кишинев, но ни в микроавтобусах, ни в такси нет пандусов", - заявил член ассоциации "Motivație" Тудор Онофрей.



Сейчас люди, нуждающиеся в специальных услугах, вынуждены проявлять чудеса сноровки и терпения, чтобы сесть в такси или выйти из него. Адаптированные такси исключают риск получения травмы клиентом с особыми потребностями.



Согласно новым требованиям к организации служб такси, адаптированные машины должны быть у каждого предприятия-перевозчика, а обслуживанием таких автомобилей займется специализированный технический центр.

