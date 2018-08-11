Хотел скрыть избиение детей: по требованию прокуроров взят под стражу администратор лагеря в Вадул-луй-Водэ

Администратор лагеря в Вадул-луй-Водэ, где воспитатели избили детей, арестован на 30 дней. Прокуроры говорят, он хотел скрыть преступление, не пуская к детям родителей.

В министерстве образования, между тем, объявили, что детских лагерях по всей стране пройдут строгие проверки. Госсекретарь министерства образования Анжела Кутасевич побывала в лагере в четверг вечером. Ее долго не хотели пускать, заявляя, что это частная собственность.



"Я ждала 40 минут, пока мне открыли ворота. Я осмотрела все помещения, кухню, санитарные блоки, и увиденное меня возмутило. Все - в ужасном состоянии. Кругом горы мусора, сплошная антисанитария. Лагерь нужно было закрыть еще до происшествия", - рассказала госсекретарь министерства образования Анжела Кутасевич.



В ночь на среду двое воспитателей лагеря "Trandafirul" напились, ворвались в спальню к детям и стали бить их, чем попало. В ход пошли даже железные прутья. Пострадали 13 подростков. Воспитатели на время следствия остаются на свободе - они несовершеннолетние. Одному 16, другому - 17 лет.